Kamerun’da FETÖ okulunda öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl hapis

Kamerun’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı okulda görev yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kamerun’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı okulda görev yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık H.B. ile avukatı hazır bulundu.

Örgüt tarafından Kırgızistan’da yetiştirildiği, daha sonra Kamerun’a sözde ataması yapılarak orada eğitimci olarak görev yaptığı iddiası ile yargılanan sanık H.B., “2012’de örgütten ayrıldım, tüm bağlarımı kestim. By lock kullanmadım, üye değilim. Eşim Kamerunlu, istesem yurt dışına giderdim, Ülkemde yaşamak istediğim için eşimi bile Türk vatandaşı yaptım” diye konuştu.

Mahkeme yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık H.B’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile yurt dışı yasağının devamına karar verdi.

3 polise beraat

Aynı mahkemede farklı dosyalarda tutuksuz yargılanan halen görevde olan polis memurları kadın Y.K., kadın Z.Ç. ve F.A. hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.