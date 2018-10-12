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12 Ekim 2018 Cuma 11:17

Kamu düzenini bozan taksi şoförlerine ceza uygulanacak

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, kısa veya uzun mesafede yolcu almayan, ödeme konusunda sıkıntı çıkaran, bakımsız veya kirli araç kullanan, pazarlık usulü yolcu taşıyan taksi şoförlerine yapılacak olan şikayet sonrasında ceza uygulanabileceğini duyurdu.

Kamu düzenini bozan taksi şoförlerine ceza uygulanacak
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Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, kısa veya uzun mesafede yolcu almayan, ödeme konusunda sıkıntı çıkaran, bakımsız veya kirli araç kullanan, pazarlık usulü yolcu taşıyan taksi şoförlerine yapılacak olan şikayet sonrasında ceza uygulanabileceğini duyurdu.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yaptığı yazılı açıklamasında, "Vatandaslarımızın huzur ve guven ortamı icinde yasamaları Devletimizin asli gorev ve sorumluluklarındandır. Kamu hizmetlerinin aksamaya mahal vermeksizin, degisen kosullara ve ihtiyaclara uyumlu bir sekilde tum vatandaslarımıza ulastırılması kamu duzeniyle yakından iliskilidir. Vatandaslarımızın gunluk hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine iliskin her turlu tedbiri alma yetki, gorev ve sorumlulugu ise suphesiz kamu idarelerine aittir" ifadesinde bulundu.

Vali Kamçı açıklamasında şu uyarılarda bulundu:

"Ticari taksilerde seyahat eden vatandaslarımızın guvenilir hizmet almalarını saglamak, yasanabilecek sorunları en aza indirmek onem arz etmektedir. Il sınırları icinde bazı ticari taksi soforlerinin; kısa mesafe, cok uzun mesafe ya da olumsuz hava kosullarında veya trafigin yogun oldugu saatlerde yolcu almadıgı, odeme konusunda (bozuk para) sorun cıkardıgı, ozellikle yabancı turistler basta olmak uzere farklı sehirlerden gelen vatandaslarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulasım guzergahını uzatarak yolculardan yuksek ucret talep ettigi, pazarlık usulu ile taksimetre kullanmada imtina ettigi, arac icerisinde yuksek sesle muzik dinledigi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadıgı, uzun sureli yuksek sesle konusarak yolcuları rahatsız ettigi, arac icerisinde sigara ictigi, alkollu iken arac kullandıgı, uygunsuz tutum ve davranıslarda bulundugu vatandaslarımızdan gelen sikayet ve taleplerden anlasılmaktadır.

Bu itibarla; kamu duzeninin korunması, vatandaslarımızın huzur ve guvenligi icin il sınırları icinde ticari taksi soforlerince;

- Kısa mesafe ya da cok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kacınılması,

- Olumsuz hava kosullarında veya trafigin yogun oldugu saatlerde yolcu alınmaktan kacınılması,

- Odeme konusunda sorun cıkarılması (bozuk para olmaması ya da cok bozuk para verilmesi),

- Ozellikle yabancı turistler basta olmak uzere farklı sehirlerden gelen vatandaslarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulasım guzergahını uzatarak yolculardan yuksek ucret talep edilmesi,

- Aracların bakımsız ve /veya kirli kullanılması,

- Arac icerisinde yuksek sesle muzik dinlenilmesi,

- Seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun sureli yuksek sesle konusarak yolcuların rahatsız edilmesi,

- Arac icerisinde sigara icilmesi,

- Uygunsuz tutum ve davranıslarda bulunulması,

- Aracta pazarlık usulu yolcu tasınması,

- Alkollu iken arac kullanılması, yasaktır.

Aksine davranan soforler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanagı duzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hukumleri cercevesinde adli/idari islemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır.

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yururluge girecektir."
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