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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:12

Karacaoğlu Mahallesinde kentsel dönüşüm başlıyor

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı Karacaoğlu Mahallesi halkı ile bir araya geldi.Karacaoğlu Mahallesi’nin şehir merkezine yakın olmasına rağmen bir türlü hak ettiği modern yapılaşmaya...

Karacaoğlu Mahallesinde kentsel dönüşüm başlıyor
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Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı Karacaoğlu Mahallesi halkı ile bir araya geldi.

Karacaoğlu Mahallesi’nin şehir merkezine yakın olmasına rağmen bir türlü hak ettiği modern yapılaşmaya kavuşamadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, yapılacak çalışmalara dair şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak şehirleşmeye büyük önem veriyoruz. 20 yıldır uygulanan çalışmalar ile Melikgazi İlçesi bir cazibe ve örnek şehir olmuştur. Çalışmaların sonuçları ortada Köşk, Yenimahalle, Melikgazi, yıldırım Beyazıt mahalleleri bugün şehrin yüksek katlı modern binaların yer aldığı alanlardır. Şimdi bu çalışmayı şehrimizin batı bölümünde gerçekleştiriyoruz. Başlangıç yeri de Karacaoğlu Mahallesi olarak seçtik. Yapılan Kentsel dönüşüm projemiz ilgili bakanlığa yazımız gönderildi. Şimdi sıra Karacaoğlu Mahallesinde oturan veya mülkü olanlarda bir toplantı gerçekleştirerek bir araya geldik. Yapacaklarımızı anlattık, kafalarında soru işareti olan soruları yanıtladık ve herkesi bilgilendirdik”

Karacaoğlu Mahallesi’ndeki çalışmanın Anbar Mahallesine kadar uzandığını kaydeden Büyükkılıç, Karacaoğlu’nun yeni planlamasında modern, sağlıklı ve planlı yapılaşma olacağını, yüzme havuzlu, çocuk oyun alanları, otoparkları ve yeşil alanları ile bir site şeklinde şehir planı uygulanacağını sözlerine ekledi.
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