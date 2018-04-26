Karayel, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu’nun 77. Toplantısında konuştu

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu çatısı altında, gerçekleştirilen 77. KPK toplantısı açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, toplantıda yaptığı konuşmasında, "TBMM ile Avrupa Parlamentosu arasındaki parlamenter diyaloğun güçlenmesi ve karşılıklı anlayışın pekişmesi açısından önemli bir platform olan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun erken seçim sürecine rağmen 3 yıllık bir aradan sonra yeniden bir araya gelmesi, bu toplantıyı ayrıca önemli kılmaktadır. Bugün 77. kez toplanan Karma Parlamento Komisyonu’nun bu toplantısının, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine katkı sunacağına ilişkin inancımı bildirir, toplantımızın başarılı geçmesini dilerim" dedi. Karayel, "Özellikle darbe girişiminin üzerinden geçen süre içinde gerek yargı kararları gerekse itiraflarla FETÖ terör örgütünün niteliği ve devletimizin varoluşuna yönelttiği tehdidin büyüklüğü ortaya çıkmışken AB’nin hala bu gerçeği tam anlamıyla kavrayamayışı üzüntü vericidir. Komisyon, raporda FETÖ terör örgütünden hala bir sivil toplum örgütü gibi bahsetmekte ve sadece ‘’Gülen hareketi’’ ifadesini kullanmaktadır" diyerek açıklamasını şu şekilde konuştu:

"Ülkemiz, her şeyden önce kendi vatandaşlarının demokratik hak ve özgürlüklerini korumak için aldığı OHAL tedbirleriyle ilgili olarak, Avrupa Birliği dahil olmak üzere ilgili tüm uluslararası ortaklarıyla şeffaflığa dayalı işbirliğini sürdürmekte, bu tedbirlerin mahiyetini, hangi güvenlik tehdidiyle ilgili olduğunu ve bunların yasal çerçevesini muhataplarına açıkça iletmektedir. Durum böyleyken, ülkemize yöneltilen birtakım genel nitelikli iddia, itham ve yorumların kabul edilmesi mümkün değildir.

Mutat olduğu üzere, Avrupa Komisyonu’nun 2018 yılı Türkiye Ülke Raporu’nun ardından, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporunu açıklayacaktır. KPK Türk tarafı olarak temennimiz AP’nin objektif, dengeli ve yapıcı bir rapor hazırlamasıdır."