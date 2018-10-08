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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:44

Kartınkuyu Caddesi asfalt çalışmaları tamamlandı

Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince Beğendik Mahallesi, Kartın Kuyu caddesinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.Kartın Kuyu Caddesinde altyapı yenileme ve asfalt serim çalışması...

Kartınkuyu Caddesi asfalt çalışmaları tamamlandı
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Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince Beğendik Mahallesi, Kartın Kuyu caddesinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartın Kuyu Caddesinde altyapı yenileme ve asfalt serim çalışması gerçekleştirildiğini, İlçe genelinde de asfalt çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri ile birlikte Kayserigaz’ın gaz kontrolünden sonra Belediye ekiplerimize teslimini yaptığı ana güzergâhlarımızda asfaltlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda vatandaşımızın Dört Kuyu, Osman Kuyu ve Yazı olarak bildiği Kartın Kuyu Caddesinde, Osman Kuyu’ya kadar olan bölümde 2 kilometrelik bir kısmını bitirmiştik. Kalan 2 kilometrelik alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Daha öncede Kayserigaz’ın çalışmalarını tamamlayarak gaz testini yaptığı Küçükfıdın ve Yağmur Sokakların da asfaltlama çalınmalarını tamamladık. Buradan vatandaşlarımıza bildirmemiz gereken bir konuda, gaz çalışmaları bitiyor ancak test çalışmaları bitmediği için beklemek durumunda kalıyoruz. Amacımız, hedefimiz, gayemiz rahat ve konforlu ulaşım anlamında kış girmeden gaz kontrolleri biten ana güzergahların asfaltlama çalışmalarını tamamlamak. Bu anlamda da bu hattı da biran önce bitirmek için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm ekiplerime teşekkür ediyorum.”
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