KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 11:37

Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu

Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu’nda zirve takipçilerinden Pınarbaşı Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kayseri İdman Yurdu’nu 4-2 yenerek umudunu ileriki haftalara taşımış oldu.Stat: Argıncık 1 NoluHakemler: İsmail Sakar xxx, Muhammed...

Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu’nda zirve takipçilerinden Pınarbaşı Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kayseri İdman Yurdu’nu 4-2 yenerek umudunu ileriki haftalara taşımış oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: İsmail Sakar xxx, Muhammed Ülker xxx, Mehmet Sercan Yumuşak xxx

Pınarbaşı Belediye: Fatih Özdemir xx, Bekir Mağara xx (Dk. 50 Kadir Mağara x), Gökhan Özbey xx (Dk. 73 Yunus Başkal x), Berkan Polat xx, Ozan Dursun xx, H. Deniz Durdu xx, Cüneyt Nuhoğulları xx, Mustafa Baruk xx, Ömer Faruk Yıldız xx (Dk. 64 Murat Tek x), İbrahim Çam xxxx, Ozan Çolak xxxx

Kayseri İdman Yurdu: Samet Tecik x, Orhan Çınar xx, Aydın Deveci x (Dk. 47 Galip Akyıldız x), Osman Burak Küçük x, Yasin Silay x (Dk. 88 Mustafa x), Alper Deveci xx, Bilal Kaya xxx, Kerem Sarıkaya x (D. 79 Süleyman Çam x), İsmail Işık x, Caner Uzun x, Davut Deveci x

Goller: İbrahim Çam Dk. 12 ve 27, Ozan Çolak Dk. 30 ve 85 (Pınarbaşı Belediye), Bilal Kaya Dk. 41, Alper Deveci Dk. 68 (Kayseri İdman Yurdu)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku