Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu

Goller: İbrahim Çam Dk. 12 ve 27, Ozan Çolak Dk. 30 ve 85 (Pınarbaşı Belediye), Bilal Kaya Dk. 41, Alper Deveci Dk. 68 (Kayseri İdman Yurdu)

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