Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu’nda zirve takipçilerinden Pınarbaşı Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kayseri İdman Yurdu’nu 4-2 yenerek umudunu ileriki haftalara taşımış oldu.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: İsmail Sakar xxx, Muhammed Ülker xxx, Mehmet Sercan Yumuşak xxx
Pınarbaşı Belediye: Fatih Özdemir xx, Bekir Mağara xx (Dk. 50 Kadir Mağara x), Gökhan Özbey xx (Dk. 73 Yunus Başkal x), Berkan Polat xx, Ozan Dursun xx, H. Deniz Durdu xx, Cüneyt Nuhoğulları xx, Mustafa Baruk xx, Ömer Faruk Yıldız xx (Dk. 64 Murat Tek x), İbrahim Çam xxxx, Ozan Çolak xxxx
Kayseri İdman Yurdu: Samet Tecik x, Orhan Çınar xx, Aydın Deveci x (Dk. 47 Galip Akyıldız x), Osman Burak Küçük x, Yasin Silay x (Dk. 88 Mustafa x), Alper Deveci xx, Bilal Kaya xxx, Kerem Sarıkaya x (D. 79 Süleyman Çam x), İsmail Işık x, Caner Uzun x, Davut Deveci xGoller: İbrahim Çam Dk. 12 ve 27, Ozan Çolak Dk. 30 ve 85 (Pınarbaşı Belediye), Bilal Kaya Dk. 41, Alper Deveci Dk. 68 (Kayseri İdman Yurdu)