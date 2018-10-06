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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:07

Kayseri ‘Altın Bebek Dostu’ İl Olmaya Hak Kazandı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, hastane uygulamalarının yanı sıra yaptığı sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağladığı için ‘Altın Bebek Dostu İl’ olmaya hak kazandı ve...

Kayseri ‘Altın Bebek Dostu' İl Olmaya Hak Kazandı
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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, hastane uygulamalarının yanı sıra yaptığı sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağladığı için ‘Altın Bebek Dostu İl’ olmaya hak kazandı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ’Altın bebek İl Dostu Plaketi’ ile ödüllendirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülüyor.

Bu program çerçevesinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlıkları ve doğum hizmeti veren hastanelerden oluşturulan ekipler, konu ile ilgili eğitiliyor ve aldıkları eğitim doğrultusunda da hastane uygulamalarını geliştiriyor.

Hastane uygulamalarının yanında yaptıkları sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağlayan iller arasında başarılı olanlar ‘Altın Bebek Dostu İl Plaketi’ ile ödüllendiriliyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bu proje kapsamında, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Kayseri’de bulunan hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde başarılı programlar planlanarak hayata geçirildi. Bunun yanında vatandaşlara yönelik anne sütü ve emzirme konusunda fakındalık oluşturmakamacıyla birçok sosyal çalışmaya imza atıldı ve Kayseri “Altın Bebek Dostu İl”olmaya hak kazandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Kayseri’nin yanı sıra 9 ilin sağlık müdürlerinin de katıldığı törende; Kayseri’nin ödülünü İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli ve Çocuk Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) birim sorumlusu Dr. Arife Tülay Uludağ aldı.

Benli: “Anne sütü, bebeğin ilk aşısıdır”

Ödül töreninde bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğuna vurgu yaparak, “Bebekler için en iyi ve en doğal besin kaynağı olan anne sütü bir yaradılış harikasıdır. İçerdiği besin öğeleriyle bebekte büyüme ve gelişmeyi sağlayan mükemmel bir besindir. Bebeklerde oluşabilecek birçok enfeksiyonun önlenmesinde önemli bir silahtır. Dünyada her sene 1 milyondan fazla bebek ve çocuğun yeterli anne sütü almadığı için ishal, solunum yolu gibi enfeksiyon hastalıklarından dolayı öldüğü bilinmektedir. Bu nedenlerle emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gereklidir. Tüm bu gerekçelerle emzirmenin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve sürdürülmesinin sağlanması bebek sağlığı ve gelişimi açısından önemli bir konudur” dedi.
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