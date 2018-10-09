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09 Ekim 2018 Salı 12:39

Kayseri Bilim Merkezi TÜBİTAK’ın dergisinde

TÜBİTAK’ın erken çocukluk dönemi için aylık olarak çıkardığı Meraklı Minik dergisi Ekim ayı sayısında Kayseri Bilim Merkezi’ni tanıtan bölümlere yer verdi. Dergide Kayseri Bilim Merkezi’nden farklı fotoğraflar yer aldı.Büyükşehir...

Kayseri Bilim Merkezi TÜBİTAK'ın dergisinde
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TÜBİTAK’ın erken çocukluk dönemi için aylık olarak çıkardığı Meraklı Minik dergisi Ekim ayı sayısında Kayseri Bilim Merkezi’ni tanıtan bölümlere yer verdi. Dergide Kayseri Bilim Merkezi’nden farklı fotoğraflar yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin şehrimize kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, geleceğimiz olan çocuklara bilimi sevdirmeye ve bu yolla bilime katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin en önemli bilim merkezlerinden olan Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK’ın dergisine de konu oldu.

TÜBİTAK tarafından erken çocukluk dönemi için hazırlanan “Meraklı Minik” adlı dergi Göksu Karaca’nın çizimiyle çocukların Kayseri Bilim Merkezi gezisiyle başlıyor. Dergide ayrıca Kayseri Bilim Merkezi’nin içinden ve dışından fotoğraflara yer veriliyor.
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