Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu’nda iki namağlup takımın karşı karşıya geldiği 4. hafta maçında büyük bir heyecan yaşandı. Rakibini 2-1 yenerek ilk yenilgisini tattıran Erciyes Reşadiye namağlup liderlik koltuğuna oturdu.
Stat: Serkent
Hakemler: Osman Susamış x, Furkan Ulu xx, Abdulkadir Bitigen xx
Buğdaylıspor: İsmail Atalay xx, Mahmut Alan xx, Hamdican Yıldırım xx, Aygün Yıldırım x (Dk. 50 Şaban Büyükçekiç x), Turan Ünlüleblebici xx, Yakup Yalçınkaya xxx, Ali Rıza Sancak xx, İbrahim Çalış xx, Bekir Böke xx, Eser Şengil xx, Kubilay Çeçen xx (Dk. 72 Enes Gaygusuz x)
Erciyes Reşadiye Gençlik: Enes Türkay xx, Ahmet Yasin Taşkıran xx, Ahmet Fidan xx, Emre Ağırbaş xx (Dk. 72 Ayhan Kızılkaya x), Erdinç Cengiz xx, Mücahit Karer xx, Erdem Temir xx, Sefa Kır xx, Furkan Şanlı xx, Ahmet Pınar xx, Ahmet Kalkan xx
Goller: Kubilay Çeçen Dk. 17 (Buğdaylıspor), Erdem Temir Dk. 61 (Pen.), Sefa Kır Dk. 82 (Erciyes Reşadiye)
Kırmızı Kartlar: Ahmet Fidan Dk. 78, Ayhan Kızılkaya Dk. 86 (Erciyes Reşadiye)Kaçan Penaltı: Eser Şengil Dk. 90 (Buğdaylıspor)