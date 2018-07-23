KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:43

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya: "Basın ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip"

24 Temmuz Basın Bayramı sebebiyle Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya bir mesaj yayımladı.24 Temmuz’un Türk Basını’nda sansürün kaldırılmasının 110. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan KGC Başkanı Veli Altınkaya,...

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya: 'Basın ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

24 Temmuz Basın Bayramı sebebiyle Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya bir mesaj yayımladı.

24 Temmuz’un Türk Basını’nda sansürün kaldırılmasının 110. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan KGC Başkanı Veli Altınkaya, yazılı, görsel ve işitsel yayın kuruluşlarında görev alan tüm çalışanların Basın Bayramı’nı kutladı.

Başkan Altınkaya açıklamasında; “24 Temmuz, sansürün kaldırıldığı tarihtir. Ülkemizde de bu tarih Basın Bayramı olarak kutlanıyor. Bu anlamlı günde, basın sektörünün bütün çalışanlarını en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Altınkaya açıklamasında şunları söyledi; “Tarihi üzerinde anlaşmazlıklar olsa da, 24 Temmuz tarihi, Basın Bayramı veya Gazetecilerin Bayramı, daha açık bir tanımla Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü’dür. 24 Temmuz, Türkiye’de Türk Basını’nda sansürün kaldırılmasının yıl dönümüdür. Konunun tarihçesinden bahsedecek olursak, Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. Türk Basını’nda sansürün ilk uygulandığı tarih ise 10 Mayıs 1876’dır. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verilmesi günümüzde ‘sansürün kaldırılması’ olarak adlandırılmaktadır. Bunun için de 24 Temmuz tarihi, Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, eğitme, kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunuyor. Basın dünyasında çalışan ve emek veren gazetecilerin yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta, zaman zaman ise canını da tehlikeye atarak gerçekleştirdiği özverili çalışmaları sayesinde ülkemizde basın önemli bir konumda bulunuyor. Ülkemizin ve şehrimizin gelişimi, halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basın sektörünün çok önemli katkıları bulunuyor. Tüm gazetecilerin ve basın mensuplarımızın mesleklerinde uzun yıllar sağlık ve esenlik içinde çalışmalarını diliyor ve bu önemli günü en içten dileklerimle kutluyorum.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku