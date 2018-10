Kayseri Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekeriya Kaya, nakliyenin, poşetin, mazotun ve masrafların çoğaltılmasından dolayı piyasada fiyatların yükseldiğini söyleyerek; "Kimse pazarcıyı günah keçisi olarak bilip üzerinden kimse prim yapmasın" dedi.

Piyasanın yükselmesinden dolayı sebze ve meyve fiyatlarının yükseldiğini, bu fiyat artışında pazarcıların rolünün olmadığını aktaran Başkan Kaya; "Şuan mevsimin sonuna geldik. Mandalina, portakal, nar, ayva yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Maalesef şu zamanlarda fiyatlar yükseldi. Sorun pazar esnafında değil, piyasanın yükseltmesindedir. Nakliyenin, poşetin, mazotun ve masrafların çoğaltılmasından dolayı maliyet yükseldikçe biz de yüksek bir fiyatta mal alıp, üzerinde yüzde 10, yüzde 15 karla piyasaya sürüyoruz. 8 liraya aldığımız poşet 18 TL oldu. Mersin’den gelen nakliye 100 TL iken 200 TL’ye çıktı. Pazarcı günah keçisi görülüyor. Biri çıkıyor ’tarlada 1 TL, pazarda 3 TL’. Pazarda 3 TL olabilir fakat bizim aldığımız hal kompleksinde biz 12,5 TL’ye alıyoruz. Yüzde 10 veya yüzde 15 en fazla azamisi, en fazla koyduğu yüzde 20’dir. Tarladan biz zaten o fiyata alamıyoruz. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Bunu tüccarlar alır, depolar ve 3 ay sonra fırsatçılık yapan vardır ya da o anki piyasaya malını pazarlayan insanlar vardır. 1,2 TL’ye depoya konulan nar, 2 ay sonra 4 liradan depodan çıkacak. Maalesef bizim elimize 5 TL’ye gelecek. Biz de yüzde 10 veya yüzde 15 kârımızı koyup piyasaya süreceğiz. Kimse pazarcıyı günah keçisi olarak görmesin" dedi.

Ülkedeki ekonomik ortamdan faydalanarak fiyat yükselten fırsatçıların denetlenmesi gerektiğini de vurgulayan Başkan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü;

"Allah’tan korkmayandan korkacaksın. Bu sadece meyve ve sebze üzerinden değildir. Allah’tan korkmayan adam fırsatçılığı her alanda yapar. Bizim mesleğimizde de yapan var. Biz perakende günü birlik mal alan, aynı gün alıp aynı gün satan insanlarız. Bizim depolama diye bir lüksümüz yok. Maddi gücümüz veya imkanlarımız yok. Şuan belediyeler denetim yapıyor. Benim gariban vatandaşım tarladan 30 veya 40 tane faturasız mal getirip de pazarda sattığı zaman maalesef belediyeciler geliyor ve cezayı yazıyor. 2 TL’ye mal alıp da 3 ay sonra 6 veya 7 liraya satan hiçbir tüccarı, hiçbir zengini, hiçbir fırsatçıyı denetleyen mekanizmamız yok. Depoya giden yok. Tüccarın kaç liraya alıp kaç liraya sattığını inceleyen yok. Zamanında tarlasında 1 TL’ydi. Şuan pazarda 5 veya 10 TL’dir. 5 veya 10 TL’ye mal da çıkabilir ama esnafın kazandığı kâr oranı kesinlikle ve kesinlikle yükselmiyor. Yüzde 15 veya yüzde 20’dir. Bunun aksini ispatlayan varsa ben her zaman buradayım. Ben oda başkanı olarak her zaman hesap vermeye hazırım. Şimdi elma toplama hasadıdır, tüccar alıp depoya koydu. Allah ömür verirse 4 ay sonra hepimiz piyasayı göreceğiz. 5 TL’den aşağıya kimse bunu piyasaya sürmeyecek. Tarlacı 1 TL’ye verdim diyor. Ben pazarcı olarak o ürünü 5 TL’ye aldım. Ben gelip senden almadım ve depolamadım. Bu aradaki fırsatçılar, bu aradaki stokçular; parayı kazanan bunlardır. Kimse pazarcıyı günah keçisi olarak bilip üzerinden kimse prim yapmasın."