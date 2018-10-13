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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:58

Kayseri Okçuluk Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Okçuluk Türkiye Şampiyonası 19-21 Ekim tarihlerinde Kayseri’de yapılacak.Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en iyi okçularının mücadele edeceği Türkiye Okçuluk Kupası Finali Büyükşehir Belediyesi’nin...

Kayseri Okçuluk Şampiyonasına ev sahipliği yapacak
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Okçuluk Türkiye Şampiyonası 19-21 Ekim tarihlerinde Kayseri’de yapılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en iyi okçularının mücadele edeceği Türkiye Okçuluk Kupası Finali Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kayseri’de gerçekleştirilecek.

19-21 Ekim tarihleri arasında Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi yanındaki fuar alanı içinde yapılacak olan organizasyonda, 3 gün boyunca Klasik ve Makaralı yaylarda düzenlenecek müsabakalarla, kategorilerindeki en iyi 8 okçu madalya mücadelesi verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Türkiye genelinde 32 sporcu katılacak.
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