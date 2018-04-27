Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’dan Berat Kandili Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Berat Kandili, Cenab-ı Allah’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükafatlandırdığı kutsal bir gecedir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) in emrettiği üzere, bir vücudun uzuvları, bir binanın tuğlaları gibi olamadığımız, kardeşlerimizin halleriyle hallenemediğimiz, dertleriyle dertlenemediğimiz acılarını acılarımız, sevinçlerini sevincimizi bilemediğimiz için tövbe edelim ki, tövbelerimiz beratımız olsun.

Artık, hem insanlık hem ülkemiz adına topyekün yaşanan manevi kayıplar üzerine yeniden düşünüp, yaşanan huzursuzlukların sona ermesi, akan kan ve gözyaşının dinmesi, dinimiz, vatanımız ve milletimizin saadeti, huzuru ve selameti için sevgi ve hoşgörü içinde birlikte yaşamayı öğrenmek, öğretmek ve hayata geçirmek için dua ve niyazda bulunmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kayserili hemşerilerimizin ve İslam âleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, ülkemizin, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."