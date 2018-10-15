Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna namağlup devam ediyor

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna namağlup olarak devam ediyor.Sezona iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 3 maçını da kazanarak 2.Lig 5.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri...

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna namağlup olarak devam ediyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 3 maçını da kazanarak 2.Lig 5.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 4.haftasında güçlü rakibi Kuzeyboruspor’u konuk edecek. Kuzeyboruspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’da taraftarının desteği ile tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Hem iç sahada hem de dış sahada aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çeken Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor geride kalan 3 haftada oynadığı maçlarda ilk iki maçını 3-0’lık setlerle kazanırken, dün oynadığı maçta Mersin Büyükşehir Belediyespor’u ise 3-1 mağlup etmeyi başladı. Güçlü bir kadroyla sezona başlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenör Harun Şahin ve Seher Şahin yönetiminde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kritik karşılaşma

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Pazar günü sahasında namağlup olan rakibi Kuzeyboruspor maçını kazanarak rakibini ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor. İki namağlup takımın karşı karşıya gelecek bu zorlu karşılaşma büyük önem taşıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren bu kritik ve zorlu karşılaşmayı kazanan takım bir anlamda zirvedeki yerini sağlamlaştıracak. 21 Ekim Pazar günü Kayseri OSB Spor Salonunda oynanacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor-Kuzeyboruspor maçı saat 14.00’de başlayacak.