Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: 'Kayseri mobilya sektörünün başkenti olmayı hak etmektedir”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, katıldığı Kayseri Küçük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada; "Mobilya sektörünün acilen KDV indirimine ihtiyacı vardır. Kayseri mobilya sektörünün başkenti olmaya hak etmektedir" dedi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonunda yapılan etkinliğe Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Programa konuk olarak katılan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye’nin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek Türkiye’nin büyüme etkisi göstermiş ülkelerin başında geldiğini söyledi. Başkan Nursaçan; "Türkiye hakikaten ciddi büyüme etkisi göstermiş ülkelerin başında gelmektedir. Siz diyorsanız ki ’İslam ülkeleri içerisinde ve lider bir büyüme kat edeceğim ve sosyal devlet olmanın gereğini yapacağım’ derseniz birileri bu işten rahatsız olur. 15 Temmuz da 251 şehidimiz ve yaralı gazilerimizle aziz şanlı milletimiz meydanları doldurarak vatanın bölünmeyeceğini göstermiştir. Demek ki topla tüfekle yapılamayanlar artık dolarla ekonomik savaş dediğimiz savaş kapımızı çalmaktadır” diye konuştu.

“Sizin o piyasaya sürdüğünüz paranın karşılığı nerede?”

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir kenara atılamayacağının altını çizen Başkan Nursaçan, ekonomik terörle tehdit edildiklerinin farkında olduklarını belirterek; "Ekonomideki sorunları bir şekilde aşarız. Elin oğlu fırsatçılık yapıyor. Dolar kuru 4,5’di bugün 6,2 seviyelerindedir. 15 Temmuz’da yapamadığını dolarla yapıyor. Doların ne kıymeti olabilir ki? Önce vatan. Bizim de bu bilinçle beraber tüketim hastalığımızda yerli ve milliliği yakalamamamız lazım. 15 Temmuz’u biz kaldırıp bir kenara koyamayız. 15 Temmuz’un artçı depremini dolarla, ekonomik terörle tehdit edildiğimizin farkındayız. Onun için bizim üç kuruş, beş kuruş kar etmişiz önemli değil. Önemli olan vatan sağ olsun. Bizim milletimiz için bu geçerlidir. Bizim enerji tüketimimiz de bir düşüşümüz yok. İhracatımız da, Türkiye de gelişme noktasındadır. ’Milli paramızla alışveriş yapacak’ diye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetimizin açıklamaları var. Birileri kağıt parçasını basıyor kıymet ifade ediyor. Dolar kağıt parçasından başka bir şey değildi ki. Sizin o piyasaya sürdüğünüz paranın karşılığı nerede? Bunun açıklamasını savunmasını yapan biri var mı yok tabi ki” şeklinde konuştu.

“Mobilya sektörünün acilen KDV indirimine ihtiyacı var”

Kayseri’nin mobilya sektöründe başkent olmayı hak ettiğini vurgulayan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, tasarım noktasında da ciddi bir mesafe kat ettiklerini vurgulayarak: “Mobilya sektörünün acilen KDV indirimine ihtiyacı vardır. Kayseri mobilya sektörünün başkenti olmaya hak etmektedir. Bugün baktığımız zaman bunları bazıları fark edemiyor. Kayseri’de biz tasarımda ciddi bir mesafe katettik. Kayseri’de eskiden tasarım kültürü yoktu. Biraz daha taklit olanına önem veriyorduk. Ama şimdi o çaresizliklerin çaresiz olduğunu gördük. Kayseri Tasarım Merkezi ile bunu çok güzel bir şekilde başardık. Kayseri’de nitelikli insan açığı var. Herkesin de bu konuya sahip çıkmasını talep ediyoruz” dedi.