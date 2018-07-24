Kayseri OSB’de Sanayici Buluşmaları devam ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sektörlerin temsilcileri ile yapılan toplantılar devam ediyor.Kayseri OSB’de faaliyet gösteren firmaların talep, beklenti ve sorunlarının çözümüne yönelik gerçekleştirilen görüşme ve...

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sektörlerin temsilcileri ile yapılan toplantılar devam ediyor.

Kayseri OSB’de faaliyet gösteren firmaların talep, beklenti ve sorunlarının çözümüne yönelik gerçekleştirilen görüşme ve toplantılara başkanlık eden Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Amacımız Kayseri Organize Sanayi Bölgesine, yani Kayseri’nin istihdam ve kalkınma merkezine hizmet etmek. Sanayicilerimiz ile yapılan birebir yapılan görüşmelerde Kayseri OSB’nin sanayicimize sunduğu hizmetler başta olmak üzere,Özel Kayseri OSB Teknik Koleji çalışmaları, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacı, tasarım, dış ticaret, alt yapı, çevre- park-bahçe düzenleme, itfaiye, sektörel kümelenme, ARGE-URGE, eğitim, Beyaz Masa,Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Projesi, Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi, ekonomimizi yakından ilgilendiren yatırım-üretim, devlet hibe, teşvik ve destekleri gibi konular üzerinde durulmakta, sanayimizi doğrudan veya dolaylı ilgilendiren konuları, hükümetimizin ilgili ve yetkili organları ile her fırsatta paylaşıyoruz.

Sanayicilerimizle yapılan görüşmeler sayesinde, sunulmakta olan hizmetin kalitesi daha da artacaktır. Birlikte düşünüp, birlikte karar alan bir yönetim anlayışı ile ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, Kayseri sanayisi hak ettiği noktaya ulaşması adına, yeni başarı hikayeleri yazma zamanıdır” dedi.