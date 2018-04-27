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27 Nisan 2018 Cuma 09:31

Kayseri OSB’de Türk Eximbank Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından üyelere ve çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları kapsamında Türk Eximbank Bilgilendirme Semineri Kayseri OSB Konferans Salonunda düzenlendi.Türk Eximbank yetkilileri tarafından verilen seminere...

Kayseri OSB'de Türk Eximbank Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından üyelere ve çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları kapsamında Türk Eximbank Bilgilendirme Semineri Kayseri OSB Konferans Salonunda düzenlendi.

Türk Eximbank yetkilileri tarafından verilen seminere Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Sarptaş, Bölge Müdürü Ali Yaprak, OSB idarecileri, çalışanları, OSB firma yöneticileri ve çalışanları Türk Eximbank Pazarlama Daire Başkanı Gülpervin Curaoğlu, Kayseri Şube Müdürü Ali Can, Türev Ürünler Müdürü Necmettin Öztan ve Uzman Müge Erkan katıldı.

Türk Eximbank Kredi Programları, Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları, Türk Eximbank Türev Ürünleri hakkında detaylı bilgilerin verildiği seminerde Türk Eximbank’ın genel faaliyetleri de katılımcılara anlatıldı.

Seminerde bir konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; “Eximbank sunduğu imkânlar ile sanayicilerimize, yatırımcılarımıza ve ihracatçılarımıza ciddi destekler sağlamakta. Bu seminerin hayırlara vesile olacağına inanıyorum.” dedi.
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