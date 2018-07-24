KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 13:34

“Kayseri sağlık üssü oldu”

MAYA Göz ve Laser Göz Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Özaslan, Şehir Hastanesinin Kayseri’de faaliyete girmesinin sağlık sektörü adına çok önemli olduğunu belirterek, “Şehir hastanesinin açılması ile Kayseri bölgede sağlık...

'Kayseri sağlık üssü oldu”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

MAYA Göz ve Laser Göz Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Özaslan, Şehir Hastanesinin Kayseri’de faaliyete girmesinin sağlık sektörü adına çok önemli olduğunu belirterek, “Şehir hastanesinin açılması ile Kayseri bölgede sağlık merkezi ve üssü oldu. Bundan tüm sağlık kuruşları da olumlu yönde etkilenir” dedi.

MAYA Göz ve Laser Göz Hastanelerinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ertuğrul Özaslan, Kayseri Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özaslan, “Şehir Hastanesinin açılması Kayseri’yi bölgede bir numara yaptı ve Kayseri hem merkez hem de sağlık üssü oldu. Bu durumdan tüm sağlık sektörü kurumları olumlu yönde etkilenir“ diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Özaslan, Şehir Hastanesi’ne ilişkin kamuoyunda tartışılan birkaç sıkıntılı konu da çözüldükten sonra Şehir Hastanesi’nin bölgeye çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Özaslan , “ Şehir Hastanesi başlı başına bir lokomotif oldu ve Kayseri sağlık sektörünü de dolaylı yoldan bölgede öne çıkardı. Şehir merkezinden taşınmış olması şehirdeki özel sağlık kuruluşlarına katkı sağladı. Şehir Hastanesindeki teknoloji ve hizmet kalitesi tüm özel sağlık kuruluşlarının da çıtasını daha da yükseltmesine sebep oldu ve olacak. Bence Şehir hastanesi bölgemize açılınca özel hastaneler zarar değil bilakis ciddi yararlar gördü ve görecek.Olaya bu yönden bakmak lazım. Artık Kayseri İç Anadolu bölgesinde, gerek yatak kapasitesi gerekse tedavi yöntemleri ve cihazları ve de yetişmiş uzman sağlık ordusu ile açık ara önde ve tedavi amaçlı hizmet alan da, bu hizmeti veren de dahil olmak üzere bundan herkes yararlanacak” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku