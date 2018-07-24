“Kayseri sağlık üssü oldu”

MAYA Göz ve Laser Göz Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Özaslan, Şehir Hastanesinin Kayseri’de faaliyete girmesinin sağlık sektörü adına çok önemli olduğunu belirterek, “Şehir hastanesinin açılması ile Kayseri bölgede sağlık merkezi ve üssü oldu. Bundan tüm sağlık kuruşları da olumlu yönde etkilenir” dedi.

MAYA Göz ve Laser Göz Hastanelerinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ertuğrul Özaslan, Kayseri Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özaslan, “Şehir Hastanesinin açılması Kayseri’yi bölgede bir numara yaptı ve Kayseri hem merkez hem de sağlık üssü oldu. Bu durumdan tüm sağlık sektörü kurumları olumlu yönde etkilenir“ diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Özaslan, Şehir Hastanesi’ne ilişkin kamuoyunda tartışılan birkaç sıkıntılı konu da çözüldükten sonra Şehir Hastanesi’nin bölgeye çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Özaslan , “ Şehir Hastanesi başlı başına bir lokomotif oldu ve Kayseri sağlık sektörünü de dolaylı yoldan bölgede öne çıkardı. Şehir merkezinden taşınmış olması şehirdeki özel sağlık kuruluşlarına katkı sağladı. Şehir Hastanesindeki teknoloji ve hizmet kalitesi tüm özel sağlık kuruluşlarının da çıtasını daha da yükseltmesine sebep oldu ve olacak. Bence Şehir hastanesi bölgemize açılınca özel hastaneler zarar değil bilakis ciddi yararlar gördü ve görecek.Olaya bu yönden bakmak lazım. Artık Kayseri İç Anadolu bölgesinde, gerek yatak kapasitesi gerekse tedavi yöntemleri ve cihazları ve de yetişmiş uzman sağlık ordusu ile açık ara önde ve tedavi amaçlı hizmet alan da, bu hizmeti veren de dahil olmak üzere bundan herkes yararlanacak” ifadelerini kullandı.