KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:48

Kayseri Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanesi Acil Hekimlerine Oryantasyon Eğitimi

Kayseri Devlet Hastanesi Konferans salonunda; Kayseri Şehir Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesinde görevli Acil Hekimlerine 3 gün sürecek oryantasyon eğitimi başladı.Eğitimin açılış programına İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli,...

Kayseri Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanesi Acil Hekimlerine Oryantasyon Eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kayseri Devlet Hastanesi Konferans salonunda; Kayseri Şehir Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesinde görevli Acil Hekimlerine 3 gün sürecek oryantasyon eğitimi başladı.

Eğitimin açılış programına İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, başkan yardımcıları, sağlık idarecileri, acilde görevli Hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, "Bugün burada ilklerden birini yaşıyoruz. Biliyorsunuz kampüsümüz eski ama yeni bir isimle Kayseri Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başladık. Kayseri’mizin tamamına yakın büyük bir kısmına, günlük 1500 hastaya bakan bir acilimiz var. Bu eğitimlerin amacı kaynaşmayı sağlamak, bilgi aktarımı yapmak, onun için böyle bir program yaptık. Sağlık Müdürlüğümüz beklediğimizin çok üstünde destek verdi. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli ise; acil servislerin mesleki hekimlik hayatının olmazsa olmazı durumunda olduğunu, acil servislerde sadece bilgi olmadığını aynı zamanda ortam yönetimi olduğunu da belirterek “Bu eğitimleri önemsiyorum, acil uzmanı olan veya acil tecrübesi olan arkadaşlarımız sizler için muhteşem bir öğretici pozisyonunda olacak” dedi.

10 Ekim 2018 tarihinde sonlanacak olan oryantasyon eğitiminde; Türkiye ve Dünya’da Acil Tıp, Doğru Triaj, ve Acil Serviste Dikkat Edilecekler, Göğüs Ağrısı ve Nefes Darlığına Yaklaşım, Acil Serviste Kullanılan İlaçlar ve Dozlar gibi bir çok konu yer alacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku