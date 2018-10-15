Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, pancar tohum ıslah çalışmasına hız verdi

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinde TÜBİTAK tarafından desteklenen şeker pancarı tohum ıslahında ikinci yıl tohum derleme çalışmaları hasadına başlandığı belirtildi.

Kayseri Şeker’e ait ar-ge serasında ve açık alanda yürütülmekte olan ikinci yıl şeker pancarı tohumu ıslah çalışmaları ile çerezlik kabak çekirdeği tohum ıslahı çalışmalarını, Kayseri Pancar Koopeartifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililer Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi arazisinde birlikte inceledi.

Şeker Pancarında Hibrit Ebeveynlerin Geliştirilmesi Projesinde görevli Anıl Mehmet Baltacı proje çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi;

“Çalışmamız, ebeveyn hatların ilk aşamada tohumların viollere ekilerek fide aşaması ve sonrasında elde ettiğimiz fideleri arazi planı kurularak toprağa şaşırtılması şeklinde yürütülmektedir. Arazi denemesindeki ilk senede şekerpancarı kök gelişimi sağladığından dolayı bu hatlar üzerinde gözlemler yapılarak farklı genetik özelliklere sahip şeker pancarları çevre etkenleri ve hastalıklara karşı olan tepkileri gözlemlenmektedir. Tohumdan ekilip ilk sene kök gelişimi sağlanan ebeveyn şeker pancarı hatlarımızın soğuklanma ihtiyacı giderildikten sonra, fidelerin deneme arazisine ekilerek sapa kalkması ve tohum oluşumu sağlanmaktadır.”

Çerezlik Kabak ve Pancar Tohumu Islah Çalışmaları hakkında ise, Arzu Koca şu bilgileri verdi;

“Kayseri, çerezlik kabakta ülkemiz üretiminin yaklaşık %38’ini karşılamaktadır. Çerezlik kabak çekirdeği fiyatları çiftçiler açısından cazip olmasından dolayı bölgede çerezlik kabak üretimi yapılan alanlar sürekli olarak artış göstermektedir. Bununla birlikte çerezlik üretimi açısından önemli problemler bulunmaktadır. Üreticiler ürettikleri meyvelerin tohumlarını bir sonraki sezon düşük kaliteli tohum olarak kullanmaktadır. Bunun sonucunda verim kuru alanda 25-40 kg/da, sulu alanda 80-100 kg/da arasında olmaktadır. Bu sorun genetik iyileştirmelerle giderilebilir. Bölgeye uyum sağlamış, yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin geliştirilmesine yönelik yapmakta olduğumuz ar-ge çalışmaları üretici ve sanayicilerin karlılığını artıracaktır. Bu yolla ülke ekonomisine ve bölge çiftçisine sosyo-ekonomik anlamda önemli katkılarda bulunmuş olacaktır. Proje çıktılarının ekonomik kazanımlarını elde edilecek ümitvar genotiplerin bölgemiz ve ülkemiz pazarındaki başarısı belirleyecektir. Kayserinin üretim potansiyelinin yanında tohum temini konusunda da standart çeşit geliştirilecek olması çerezlik kabak alanında ülke genelindeki önemini daha fazla arttırmış olacaktır. Ar-Ge birimi tarafından yürütülen proje sonunda elde edilecek çok sayıda hibrit ebeveyleri ile standart çeşitler pekçok yeni girişim ve çeşitleri ortaya çıkarabilecektir. Diğer taraftan elde edilecek çeşitler tescil ettirilecektir.”

Şeker pancarı ve Çerezlik kabak tohum ıslah çalışmalarının inceleme gezisi sonrası konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinin çalışmalarının, Kayseri Şeker’in ve Çiftçinin geleceği açısından önemine dikkat çekerek, “Ar-Ge Merkezimizde yapılan araştırma ve ıslah çalışmalarını Kayseri Şekerin ve çiftçimizin geleceği olarak görüyorum. Kayseri Şeker, bu sektörde kendini geliştirecek ve iddiasını gösterecekse öncelikle Ar-Ge ve Tohum konusunda kendini geliştirmesi lazım. Biz bu çalışmalarımızı sadece şeker pancarında değil diğer ürünlerde de ortaya koymaya çalışıyoruz. Ülkemizin gerek iklim gerek toprak yapısına uygun tohumlar geliştirmek için biz de bu istikamette ilerlemeye çalışacağız. Genç ve dinamik ekimimiz yanı sıra uzman bir ekibe sahip durumdayız. Ben ekibimizin de bu işte büyük bir başarıyı ortaya koyacaklarına inanıyorum” diye konuştu.