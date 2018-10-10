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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:44

Kayseri Şeker’den kabak çekirdeğine 11.5 TL baş fiyat

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay 2018 yılı hasat dönemi için Kabak çekirdeği alımının başlatıldığını ve Baş fiyat olarak 11 buçuk lira olduğunu açıkladı.Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı...

Kayseri Şeker'den kabak çekirdeğine 11.5 TL baş fiyat
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Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay 2018 yılı hasat dönemi için Kabak çekirdeği alımının başlatıldığını ve Baş fiyat olarak 11 buçuk lira olduğunu açıkladı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay, "Kabak çekirdeği konusunda piyasa araştırması yapıldığını ve 2017 yılında 8.5 TL ile alımların başladığını ve sezon sonunda 13 liraya çıktığını 2018 yılında ise piyasada 9-10 lira civarında alımların yapıldığını ve Kayseri Şeker olarak 11.5 TL Baş fiyattan alımlara başlandığını belirterek çiftçimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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