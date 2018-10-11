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11 Ekim 2018 Perşembe 08:43

Kayseri Şeker’den NBŞ ile ilgili İngilizce broşür

Kayseri Şeker ar-ge merkezi tarafından nişasta bazlı şeker (NBŞ) ve pancardan elde edilen doğal şekerin farklarıyla ilgili broşür hazırlandı.Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, 2018 yılında başlatılan Sürdürülebilir Şeker Sektörü (SES) Farkındalık...

Kayseri Şeker'den NBŞ ile ilgili İngilizce broşür
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Kayseri Şeker ar-ge merkezi tarafından nişasta bazlı şeker (NBŞ) ve pancardan elde edilen doğal şekerin farklarıyla ilgili broşür hazırlandı.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, 2018 yılında başlatılan Sürdürülebilir Şeker Sektörü (SES) Farkındalık Projesi kapsamında yapılan araştırmaların sonuçlarını içeren İngilizce broşür hazırlandı. Hazırlanan broşürde, doğal şeker ve NBŞ tanımları yapıldı, söz konusu araştırma sonuçlarına göre her iki şekerin farklarına yer verildi.
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