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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:02

Kayseri Ticaret Borsası eğitim faaliyetlerine hız verdi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), üyelere yönelik eğitim faaliyetlerine hız verdi.KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yönetime geldikleri günden bu güne kadar birçok çalışmaya imza attıklarını belirterek, “ Bunlardan en önem verdiklerimizin...

Kayseri Ticaret Borsası eğitim faaliyetlerine hız verdi
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Kayseri Ticaret Borsası (KTB), üyelere yönelik eğitim faaliyetlerine hız verdi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yönetime geldikleri günden bu güne kadar birçok çalışmaya imza attıklarını belirterek, “ Bunlardan en önem verdiklerimizin başında üyelerimize yönelik eğitim seminerleri oldu. Bu seminerlerle Borsamıza üye olan firmalarımızın, günün şartlarına ve ekonomik gelişmelere hazır olmaları için konusunda uzman olan kişiler tarafından verilecek eğitim programları başlattık. Seminerlerimize katılan üyelerimiz interaktif bir şekilde uzman görüşlerinden istifade edebilecekler” dedi.

Başkan Bağlamış, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Döviz piyasasında ki suni dalgalanmalar üreticimiz başta olmak üzere hayvancılıkla uğraşan besicimizi, tarımla uğraşan çiftçimizi olumsuz etkiletmektedir. Kayseri Ticaret Borsası olarak bize bu noktada düşen görev Devletimizin, üreticimizin besicimizin çiftçimizin yanında yer alarak bu suni dalgalanmalara karsı üyelerimizin nasıl mücadele edebileceğiyle ilgili uzman eğitim kadromuzla eğitim vermek olacak. Bu tür çalışmalarımıza da hız vereceğiz. Biz her zaman üyemize, şehrimize ve ülkemize en iyi hizmeti vermek adına mücadele edeceğiz. Her zaman üreticimizin çiftçimizin besicimizin yanında olacağız. Bu eğitimleri de bunun bir başlangıcı olarak görmeliyiz. Kayserimiz Şuan Tarım ve hayvancılıkta hak ettiği noktada değil, Biz kayseri Ticaret Borsası olarak ilimizi hak ettiği noktalara taşımak adına var gücümüzle çalışacağız.”
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