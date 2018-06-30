Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde Abdullah Kemal Zorlu dönemi

Geçtiğimiz yıl kurulan Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin yapılan genel kurulunda Abdullah Kemal Zorlu başkan olarak seçildi.Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda düzenlenen kurul, saygı duruşunda bulunulması ve...

Geçtiğimiz yıl kurulan Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin yapılan genel kurulunda Abdullah Kemal Zorlu başkan olarak seçildi.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda düzenlenen kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Divan kurulunun seçilmesiyle devam eden kurulun açılış konuşmasını Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi mevcut Başkanı Bahri Coşkun yaptı.

Kooperatife değişik meslek gruplarından talebin çok geldiğini ve bu yüzden kooperatifi karma yaptıklarını kaydeden Coşkun, “Bu toplantının öncelikle ülkemize, Kayseri’mize ve ortaklarımıza hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. İlk genel kurul toplantısı olmasından dolayı da kooperatifimizi bugüne kadar ki geçirmiş olduğu evreyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kooperatifimiz 28 Şubat 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan müsaade üzerine 1 Mart 2017 tarihinde tüzel kişilik kazanarak faaliyetine başladı. Bununla ilgili olarak önceden bir anket çalışması yapmıştık. Bu anket çalışmasında gelen istekler doğrultusunda da çok değişik meslek gruplarından talep geldiği için kooperatifimizi karma küçük sanayi sitesi olarak kurmuş olduk” ifadelerini kullandı.

2 liste ile gidilen kurulda, kullanılan oyların 275’ini alan Abdullah Kemal Zorlu başkan olarak seçilirken, Bahri Coşkun da 195 oy aldı.

Öte yandan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’un kurula katılmadığı gözlenirken, yakın çevresine ‘Davet edilmediğim yere gitmem etik olmaz’ açıklamasında bulunduğu öğrenildi.