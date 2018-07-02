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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:06

Kayseri U-13 Ligi’nin şampiyonu Kayserispor oldu

Kayseri U-13 Ligi Play-Off final maçında rakibi Kayseri Atletikspor’u penaltı atışları sonrasında 5-4 mağlup eden Kayserispor şampiyon oldu.Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan final karşılaşmasında şampiyonu...

Kayseri U-13 Ligi'nin şampiyonu Kayserispor oldu
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Kayseri U-13 Ligi Play-Off final maçında rakibi Kayseri Atletikspor’u penaltı atışları sonrasında 5-4 mağlup eden Kayserispor şampiyon oldu.

Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan final karşılaşmasında şampiyonu penaltılar belirledi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği final maçında karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. İki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma golsüz tamamlanarak penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı atışlarında Kayserispor U13 takımı rakibi Kayseri Atletikspor’a 5-4 mağlup ederek 2017-2018 futbol sezonu U13 Ligi şampiyonu oldu.

Final maçının ardından düzenlenen kupa töreninde şampiyon Kayserispor’un kupasını Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı verdi.
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