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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:16

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan karşılaşmada Belsinspor’u 6-3 gibi farklı bir skor ile yenen Hacılar Erciyesspor, lige üç puan ile nokta koydu.Stat Argıncık 1 nolu SahaHakemler: Hüseyin Gencan xxx, Ahmet İnci xx, Hakkı Batuhan...

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu
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Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan karşılaşmada Belsinspor’u 6-3 gibi farklı bir skor ile yenen Hacılar Erciyesspor, lige üç puan ile nokta koydu.

Stat Argıncık 1 nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Gencan xxx, Ahmet İnci xx, Hakkı Batuhan Özlü xx

Hacılar Erciyesspor U-17: Selahattin Çalışkan xx, Talha Topal xx, Yasin Mızrak xx, Orhan Uzun xx, Çağatay Şamlı xx, Ünal Arık xx (Dk. 78 Furkan Gürbüz x), Eyüp Çeliksoy xx, Semih Tuğrul xxx (Dk. 75 Görkem Şimşek xx), Adem Erül xx, Anıl Barut xxx, Samed Erül xx (Dk. 45 Vehdican Kartal xxx)

Belsinspor U-17: Kürşat Kamlı x, Volkan Bedel x, Görkem Çavdar xx, Yasin Beyhan x, Batuhan Şahinoğlu xx (Dk. 72 Kaan Ünsal x), Nabib Duru x (Dk. 43 Tarık Güneş x), Yıldırım Beyazıt xx, Uğur Alper x, Ömer Söyler x, Eren Ayyıldız x, Okan Üçel x

Goller: Dk. 11,12.27 Semih Tuğrul, Dk.50,77 Anıl Barut, Dk.72 Vehdican Kartal, (Hacılar Erciyes Gençlik) Dk.20 Görkem Çavdar, Dk. 37 Batuhan Şahinoğlu, Dk. 65 Yıldırım Beyazıt (E.M Belsin)
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