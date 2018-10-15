15 Ekim 2018 Pazartesi 12:16

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan karşılaşmada Belsinspor’u 6-3 gibi farklı bir skor ile yenen Hacılar Erciyesspor, lige üç puan ile nokta koydu.Stat Argıncık 1 nolu SahaHakemler: Hüseyin Gencan xxx, Ahmet İnci xx, Hakkı Batuhan...