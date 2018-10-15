Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan karşılaşmada Belsinspor’u 6-3 gibi farklı bir skor ile yenen Hacılar Erciyesspor, lige üç puan ile nokta koydu.
Stat Argıncık 1 nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Gencan xxx, Ahmet İnci xx, Hakkı Batuhan Özlü xx
Hacılar Erciyesspor U-17: Selahattin Çalışkan xx, Talha Topal xx, Yasin Mızrak xx, Orhan Uzun xx, Çağatay Şamlı xx, Ünal Arık xx (Dk. 78 Furkan Gürbüz x), Eyüp Çeliksoy xx, Semih Tuğrul xxx (Dk. 75 Görkem Şimşek xx), Adem Erül xx, Anıl Barut xxx, Samed Erül xx (Dk. 45 Vehdican Kartal xxx)
Belsinspor U-17: Kürşat Kamlı x, Volkan Bedel x, Görkem Çavdar xx, Yasin Beyhan x, Batuhan Şahinoğlu xx (Dk. 72 Kaan Ünsal x), Nabib Duru x (Dk. 43 Tarık Güneş x), Yıldırım Beyazıt xx, Uğur Alper x, Ömer Söyler x, Eren Ayyıldız x, Okan Üçel xGoller: Dk. 11,12.27 Semih Tuğrul, Dk.50,77 Anıl Barut, Dk.72 Vehdican Kartal, (Hacılar Erciyes Gençlik) Dk.20 Görkem Çavdar, Dk. 37 Batuhan Şahinoğlu, Dk. 65 Yıldırım Beyazıt (E.M Belsin)