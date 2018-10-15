KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:20

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan son hafta maçında Kocasinan Gençlikspor’u 3-0 mağlup eden Kılıçaslan Yıldızspor, ligi üç puan ile kapatmış oldu.Stat: Argıncık 1 Nolu SahaHakemler: Hakan Çam xxx, Ahmet İnci xxx, Bekir Kahraman...

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan son hafta maçında Kocasinan Gençlikspor’u 3-0 mağlup eden Kılıçaslan Yıldızspor, ligi üç puan ile kapatmış oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Hakan Çam xxx, Ahmet İnci xxx, Bekir Kahraman xxx

Kılıçaslan Yıldız: Ahmet xxx, Güray xx, Mustafa xxx, Arda xxx, Sefa xxx, Ali xxx, Hakan xxx, Can xxx, Lokman xxx, Ali Ilık xxx, Arif xx

Kocasinan Gençlik U-17: Burak xx, Kaan xx, Adem xx, Emin xx, Yunus xx, Murat xx, Ahmet xx, Davut xx, Mustafa xxx, Celal xx, İsmet xx

Goller: Dk. 35,80 Hakan Yıldız, Dk.58 Ali Ilık ( Kılıçaslan Yıldızspor)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku