Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan son hafta maçında Kocasinan Gençlikspor’u 3-0 mağlup eden Kılıçaslan Yıldızspor, ligi üç puan ile kapatmış oldu.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam xxx, Ahmet İnci xxx, Bekir Kahraman xxx
Kılıçaslan Yıldız: Ahmet xxx, Güray xx, Mustafa xxx, Arda xxx, Sefa xxx, Ali xxx, Hakan xxx, Can xxx, Lokman xxx, Ali Ilık xxx, Arif xx
Kocasinan Gençlik U-17: Burak xx, Kaan xx, Adem xx, Emin xx, Yunus xx, Murat xx, Ahmet xx, Davut xx, Mustafa xxx, Celal xx, İsmet xxGoller: Dk. 35,80 Hakan Yıldız, Dk.58 Ali Ilık ( Kılıçaslan Yıldızspor)