Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu’nda iddiası bulunmayan iki takımın son hafta maçında 1-0 geriye düştüğü maçta Buğdaylıspor’u 3-1 yenen Kayseri İdman Yurdu ligi moralle kapattı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Muhammet Ülker xx, Turan Çelik xx, Resul Kural xx
Kayseri İdman Yurdu U-17: Yusuf Yılmaz xx, Kerem Sarıkaya xx (Dk. 41 Ali Osman Güngör xx), Nuri Avcı xx (Dk. 78 Mustafa Sancaktar x), Rahim Özlü xx (Dk. 58 Oğuzhan Şirin xx), Mustafa Karakaya xx, Ahmet Karahan xx, Yusuf Yazanel xx, Berat Şahiner xx, Oğuzhan Çınar xxx, Galip Akyıldız xx, Ömer Işık xx (Dk. 73 Şabancan Deveci xx)
Buğdaylıspor U-17: Recep Solak x, Sami İnkayası x, Mustafa Öztürk x, Yusuf Ardıç x (Dk. 41 Baki Özdemir x), Durdu Tepeli x, Kenan Byaram x, Furkan Zengin x, Yusuf Kılıçlı x, Alperen Göktürk x (Dk. 41 Murat Çift x), Aşkın Okur x (Dk. 41 Bora Kayaaltı x), Mehmet Temizyürek xx (Dk. 41 Mehmet Atalay x)
Goller: Dk. 20 Mehmet Temizyürek (Buğdaylı) Dk. 40 Oğuzhan Çınar, Dk. 70 Oğuzhan Şirin, Dk. 80+1 Mustafa Karakaya (İdmanyurdu)Kırmızı Kart: Dk. 45 Durdu Tepeli (Buğdaylı)