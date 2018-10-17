Kayseri ve Ukraynalı turizmciler Erciyes için Kiev’de buluştu

Geçtiğimiz yıl Rusya’dan her hafta yapılan Moskova-Kayseri direkt seferleri ile ilk defa yabancı turistleri ağırlayan Erciyes bu yıl da Ukraynalı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.Yapılan tanıtım ve reklam çalışmaları, fuar katılımları...

Geçtiğimiz yıl Rusya’dan her hafta yapılan Moskova-Kayseri direkt seferleri ile ilk defa yabancı turistleri ağırlayan Erciyes bu yıl da Ukraynalı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Yapılan tanıtım ve reklam çalışmaları, fuar katılımları ve bilgilendirici geziler neticesinde 2018/19 kayak sezonunda yine bir ilk olarak Ukrayna’danKiev-Kayseri direkt uçuşlarının başlamasına yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Ukrayna’da satılacak Erciyes tur paketi kapsamında Kiev-Kayseri arasında başlayacak olan charter uçuşlarla kış boyunca her hafta Ukraynalı turist kafilesinin Erciyes’e gelerek bölgenin tarihi ve doğal güzelliğini görmesinin yanında dünyanın sekizinci harikası Kapadokya’yı da ziyaret etmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Kayseri Erciyes AŞ, Kiev Turizm Müşavirliği veTürkiye Otelciler Birliği (TÜROB) işbirliğiyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen kış turizmi çalıştayında Kayseriliotelciler200’e yakın Ukraynalı tur operatörü ve acente ilebuluştu.Turizm profesyonellerin bir araya geldiği toplantıda işbirliği potansiyeli değerlendirilerek neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Kiev’deki programa katılan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Murat Cahid Cıngı, kış paketini satacak olan turizm operatörlerineErciyes’in sahip olduğu kayak altyapısı ve bölgenin sunduğu imkânlar hakkında bir de sunum yaptı.

Tüm gayretleriningeçen yıl yapılan Rusya operasyonunu bu yıl da Ukrayna için gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Cıngı, “İki yıldır Ukraynalı turizmciler ile dirsek teması halindeyiz. O bölgede çok güçlü bir Türkiye imajı var ve biz katıldığımız fuarlarda, yaptığımız sunumlarda Erciyes’in kışın gelinebilecek en ideal tatil merkezi olduğunu anlatmaya çalıştık. Ukrayna ile olan siyasi işbirliğimizi kış turizmi alanında da pekiştirme gayreti içerisine girdik. Oradaki güçlü operatörleri Kayseri’de misafir ettik ve neticede bir Erciyes Kış Tatil Paketi oluşturuldu. Burada yaptığımız bu workshop neticesinde hem Kayseri’deki hem de Kapadokya’daki otelcilerimiz Ukraynalı turizm yetkilileri buluştu. Çok verimli bir çalışma oldu. Kış ve kültür turizminientegre ederek şehrimiz ve bölgemiz açısından çok verimli sonuçlar alıyoruz. Erciyes’te ağırladığımız yabancı turist sayısını her yıl arttırma çabasındayız.Ukrayna’da acenteler Erciyes kış paketini satacaklar ve önümüzdeki günlerde ise haftalık uçuş tarihleri belirlenecek” dedi.

Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi, çalıştaydan bir gün sonra başlayan ve bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Ukrayna Seyahat Fuarı UITM’dede yerini aldı ve 2 gün boyunca 600’den fazla acenteyeErciyes sunumları gerçekleştirildi.