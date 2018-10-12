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12 Ekim 2018 Cuma 15:33

Kayseri’de kaçak ilaç operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir kısmı cinsel içerikli 19 bin kaçak ilaç ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kayseri Kaçakçılık ve Organize...

Kayseri'de kaçak ilaç operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir kısmı cinsel içerikli 19 bin kaçak ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yurtdışından bir kısmı cinsel içerikli olmak üzere çok sayıda kaçak ilaç getirerek piyasaya süren Suriye uyruklu A.A. nın isyerine operasyon yapıldı. İşyerinde yapılan aramalarda yaklaşık 19 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi.

A.A. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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