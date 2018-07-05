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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:29

‘Kayseri’de Sağlık’ dergisinin yeni sayısı çıktı

Kayseri Tabip Odasının yayın organı olan ‘Kayseri’de Sağlık’ dergisinin yeni sayısı çıktı. Dergide yeni sayıda sağlık alanındaki son gelişmelerin yanı sıra, 2017 yılında vefat eden Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof....

‘Kayseri'de Sağlık' dergisinin yeni sayısı çıktı
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Kayseri Tabip Odasının yayın organı olan ‘Kayseri’de Sağlık’ dergisinin yeni sayısı çıktı. Dergide yeni sayıda sağlık alanındaki son gelişmelerin yanı sıra, 2017 yılında vefat eden Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş’ın hayatıyla ilgili fotoğraf ve yazılara da yer veriliyor.

Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Kayseri’de Sağlık Dergisi editörü Doç. Dr. Muzaffer Keklik, yaptığı açıklamada, oda olarak, sağlık çalışanlarına her yönden katkıda bulunmak için gayret gösterdiklerini ifade etti. Doç. Dr. Muzaffer Keklik, “ Üyelerimize ve sağlık çalışanlarına yönelik, eğitim seminerleri, konferanslar, paneller ve kongreler gibi birçok etkinlik yapıyoruz. Okuyucularımız, dergimizde bu yaptığımız faaliyetlerin bir özetini bulabilecekler. Ayrıca, sağlık alanındaki son gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili uzmanların görüşleri, makaleleri yer alıyor. Bunların yanında aktüel konulara da yer vermeye çalıştık. Güzel bir dergi ortaya çıktı. Emeği geçen başta Başkanımız Prof. Dr. Hüseyin Per, Genel Sekreterimiz Dr. Hakan Karabulut, Yönetim Kurulu üyelerimiz Prof. Dr. Nurullah Günay, Dr. Gamze Saccı, Dr. Sait Şener ve Op. Dr. Rifat Özmen’e ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Olumlu tepkiler aldıklarını ve ‘Kayseri’de Sağlık’dergisinin yeni sayısının hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Keklik, “İçerik olarak daha da güzel bir çalışma ortaya koyacağız. Keyifli okumalar” ifadelerini kullandı.
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