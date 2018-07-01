Kayseri’de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri-Ankara yolu 34. kilometrede meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara yolu D260 yolu’nda meydana gelen trafik kazasında 38 RN 554 plakalı otomobil ile 38 DB 518 plakalı traktör döner kavşakta...

Kayseri-Ankara yolu 34. kilometrede meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara yolu D260 yolu’nda meydana gelen trafik kazasında 38 RN 554 plakalı otomobil ile 38 DB 518 plakalı traktör döner kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri ikinci bir kazanın olmaması için önlem aldı. Kazada yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.