Kayseri’de uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, A.K., A.T., H.T., İ.K., D.K., Y.B., M.C.S., S.D., İ.Ş:, F.A. ve A.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev, üst ve araç aramalarında satışa hazır vaziyette 20 parça halinde toplam ağırlığı 71 gram gelen metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplam 17 gram gelen Esrar maddesi, uyuşturucu madde satımında kullanılan 1 adet Hassas Terazi ve 1 adet aleminyum folyo, satışa hazır vaziyette paketlenmiş 9 parça halinde toplam 62 gram gelen Metamfetamin maddesi, iki parça halinde toplam 15.25 gram gelen Bonzai maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 adet hassas terazi, satışa hazır 12 fişek toplamda 43 gram gelen sentetik kannabinoid(bonzai) maddesi, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ve 3 fişek halinde metemfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.