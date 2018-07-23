KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:11

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalanırken çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen...

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalanırken çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda G.G. (28) ve B.K. (36), uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerden satışa hazır 2 fişek halinde metemfetamin maddesi, satışa hazır 5 fişek sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku