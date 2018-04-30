Kayseri’de yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen yasadışı silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri’de yasadışı...

Kayseri polisi tarafından düzenlenen yasadışı silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri’de yasadışı silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.G., O.S. ve İ.G. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında fiziki teknik takip sonucunda farklı tarihlerde yapılan ara yakalamalarda 7 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet şarjör, 60 adet tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, ara yakalamalarda olaya karışan B.E., M.Ç., N.Ç., H.E., N.E. ve M.T., de ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrılıp serbest salıverilecekleri bildirildi.

"FETÖ operasyonu"

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda da örgütün gizli iletişim ağı olan Bylock kullandığı tespit edilen S.A., yakalanarak gözaltına alındı.