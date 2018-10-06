Kayseri’deki cami avlusundaki cinayet

Kayseri’de Ağrılılar Dernek Başkanı Bekir Barbaros’un, taziye için gittiği cenaze namazında öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Kayseri’de Ağrılılar Dernek Başkanı Bekir Barbaros’un, taziye için gittiği cenaze namazında öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Ağrılılar Dernek Başkanı Barbaros (65), geçtiğimiz günlerde taziye için gittiği cami avlusunda saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işlediği ileri sürülen Cezmi Y. işle birlikte 2 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından özel harekat polisleri ile birlikte zırhlı araçla getirildikleri Kayser Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri de, şüphelilerin sağlık kontrolü sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Cezmi Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 kişi serbest bırakıldı.