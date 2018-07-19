Kayseri’deki FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, sabit olan kontörlü telefonlardan ’mahrem imamlar’ tarafından ardışık olarak aranan askeri personellere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişi ile ’bylock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütünün TSK subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlar üzerinden ’mahrem imamlar’ tarafından FETÖ faaliyetleri kapsamında 98 askeri personelin ardışık olarak arandığı tespit edildi. Ardışık arama kaydı tespit edilen 1’i yarbay, 2’si binbaşı, 5’i yüzbaşı, 31’i üsteğmen, 50’si teğmen, 6’sı astsubay, 4’ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 98 askeri personel hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bu şahıslardan 62’si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlenirken, hakkında işlem yapılmayan 32’i muvazzaf toplam 36 şüpheliden 24’ü hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Bu şahıslar hakkında Kayseri merkezli, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şahıslardan M.A. ve O.Ü. ile terör örgütünün gizli iletişim ağı olan ’bylock’ kullanıcısı olduğu belirlenen M.G., Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.