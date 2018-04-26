Kayserigaz, 23 Nisan haftasında çocuklarla buluştu

Kayserigaz’ın sevimli Maskotu Dolgi 23 Nisan haftası boyunca düzenlediği etkinlikler ile çocuklar ile bir araya geldi ve onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.Kayserigaz’ın, çocukları bilinçlendirerek, bulundukları...

Kayserigaz’ın sevimli Maskotu Dolgi 23 Nisan haftası boyunca düzenlediği etkinlikler ile çocuklar ile bir araya geldi ve onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Kayserigaz’ın, çocukları bilinçlendirerek, bulundukları her ortamda, enerjiyi daha verimli kullanan ve doğalgazın ne olduğunu ve yararlarını bilen, çevre, doğa ve hayvan sevgisine sahip yardımsever bireyler olarak yetişmeleri için yaptığı çalışmalar devam ediyor.

23 Nisan haftası boyunca düzenlenen etkinlikler ile çocukların bayram coşkusuna ortak olan Kayserigaz’ın sevimli maskotu Dolgi, çocuk bayramına özel olarak, Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda 23 Nisan Pazartesi günü 2 seans olarak düzenlediği tiyatro gösterisi ile yine çocukların kalbini kazandı.

24 Nisan Salı günü ise Nermin Boysan Anaokulu’nu ziyaret eden Dolgi ve arkadaşları eğlenceli, tiyatro gösterileri ile çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağladı. Dolgi ile birlikte dans eden şarkılar söyleyen miniklere gösteri sonrasında Dolgi boyama kitabı hediye edildi.

Kayserigaz Acil ekibi ise 23 Nisan haftasında, 187 Acil hattına gelen ihbar değerlendirmelerinde bulunduğu evlerdeki çocuklara küçük hediyeler vererek onların çocuklar gününü kutladı.

Abonelerine verdiği değeri her zaman hissettiren ve özellikle çocuklar için yaptıkları çalışmalarla örnek bir şirket olan Kayserigaz’ın yetkilileri, geleceğimiz olan çocukların bayramını kutluyoruz. Onların mutlu, sağlıklı, eğitimli ve çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için elimizdeki tüm imkanları kullanmaya devam edeceğiz dedi.