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16 Ekim 2018 Salı 10:38

Kayserispor Şamil Çinaz şoku

Kayserispor’da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Şamil Çinaz şoku.Lige verilen milli arada hafta sonu U-21 takımı ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan tecrübeli oyuncu Cumartesi...

Kayserispor Şamil Çinaz şoku
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Kayserispor’da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Şamil Çinaz şoku.

Lige verilen milli arada hafta sonu U-21 takımı ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan tecrübeli oyuncu Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. U-21 takımı ile yapılan hazırlık maçının ikinci yarısında sakatlanan Şamil Çinaz’ın yapılan kontrollerinin ardından üst adalesinde zorlama olduğu tespit edildi ve bu hafta forma giyemeyecek.

Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar, Asamoah Gyan, Artem Kravets ve Deniz Türüç’ün yanı sıra Şamil Çinaz da eklendi. Üst adalesinde zorlanma olan Şamil Çinaz, hafta sonu forma giyemeyecek. Şamil’in tedavisine yoğun bir şekilde devam ediliyor. Şamil Çinaz ligin 10.haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor. Şamil Çinaz, geride kalan 8.hafta sonunda 4 maçta forma giydi. 134 dakika süre alan Şamil Çinaz 1 kırmızı kart gördü.

Öte yandan Ukrayna Milli takımımda sakatlanan Artem Kravets 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Teknik heyet Medipol Başakşehir maçı öncesi kadro kurmakta zorlanıyor.
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