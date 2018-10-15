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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:01

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam Kadroya Güveniyor

8 haftada 9 puan toplayan Kayserispor’da kötü günlerin geride kalacağına inanan teknik direktör Ertuğrul Sağlam “Oyuncularıma güveniyorum” dedi.Kayserispor olarak lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ancak...

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam Kadroya Güveniyor
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8 haftada 9 puan toplayan Kayserispor’da kötü günlerin geride kalacağına inanan teknik direktör Ertuğrul Sağlam “Oyuncularıma güveniyorum” dedi.

Kayserispor olarak lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ancak eksik sayısının çok olmasından ötürü sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Ertuğrul Sağlam, noksanlardan kurtuldukları zaman çok daha farklı bir Kayserispor olacağını ifade etti.

Sayısal olarak eksik olmalarının takımı olumsuz etkilediğini ifade eden Sağlam, “önemli futbolcularımız önemli maçlarda aramızda olamadı. Bahane değil ama yine de bizi olumsuz etkiledi. Ancak ben her zaman kadroma inandım, oyuncularıma güvendim hala da güveniyorum. Kaliteli bir kadromuz var. Oyun olarak da üzerine koyuyoruz. Galibiyet almaya başlayınca her şey çok daha iyi olacak. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

Medipol Başakşehir ile Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları maça en iyi şekilde hazırlanmaya özen gösterdiklerini de ifade eden Sağlam, “Deplasmandan kârlı ayrılmak için elimizden geleni yapacağız. Şu sıralar alınan her puanın önemi büyük” diye konuştu.
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