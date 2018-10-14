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14 Ekim 2018 Pazar 12:19

Kayserispor ter attı

Sarı Kırmızılılar, lige verilen arada hazırlık maçı oynadı. A takım 4 gol attıSpor Toto Süper Lig’in 9. Haftası öncesinde milli maç arasına giren takımlardan birisi olan Kayserispor, sayısal olarak epey eksik olmasına rağmen sıkı...

Kayserispor ter attı
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Sarı Kırmızılılar, lige verilen arada hazırlık maçı oynadı. A takım 4 gol attı

Spor Toto Süper Lig’in 9. Haftası öncesinde milli maç arasına giren takımlardan birisi olan Kayserispor, sayısal olarak epey eksik olmasına rağmen sıkı bir şekilde çalışıyor.

Kayserispor milli maç arasında A2 takımı ile hazırlık maçı oynadı. Kadir Has tesislerindeki müsabakayı Kayserispor 4-0 kazandı. A takımın gollerini Umut Bulut (2), Şamil Çinaz ve Bilal Başacıkoğlu attı. İlk yarısı 2-0 biten müsabakada kaptan Umut Bulut attığı goller yanı sıra hırsı ile taktir topladı.

Bu müsabakada sakatlığı geçen Tiago Lopes forma giyerken Atıla Turan, Kana Biyik ve Deniz Türüç forma giymedi.
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