KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:55

Kayserispor’a dev destek

Boydak Holding, ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan Kayserispor’a tam destek verecek.Spor Toto Süper Lig’de ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan Kayserispor’a yine bir yardım eli uzandı. Dün MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un Kayserispor’a...

Kayserispor'a dev destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Boydak Holding, ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan Kayserispor’a tam destek verecek.

Spor Toto Süper Lig’de ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan Kayserispor’a yine bir yardım eli uzandı. Dün MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un Kayserispor’a destek olma sözü ve çağrısından sonra gecenin ilk saatlerinde Kayserispor eski Onursal Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak destek sözü vermişti. Son olarak da Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, destek sözü verdi.

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında Kayserispor’un her zaman yanında olduklarını vurguladı. Ertekin, Boydak holding çalışanlarını Kayserispor’a destek olmaya çağırarak, toplanacak ekonomik destek kadar kendilerinin de destek vereceğini ifade etti. Ertekin, "Boydak Holding çalışanlarını Kayserispor’umuza yardım yapmaya çağırıyorum. Boydak Holding çalışanlarının Kayserispor’umuza yapacakları yardımın toplamı kadar da holding olarak biz destek olacağız. Kayseri’deki tüm şirketleri de desteğe davet ediyorum" ifadelerini paylaştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku