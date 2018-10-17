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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:54

Kayserispor’da Deniz Türüç sevinci

Kayserispor’da sakatlığı devam eden ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Deniz Türüç, ligin 10.haftasıyla birlikte yeniden sahalara dönüyor.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayerispor’da Deniz Türüç sevinci. Ligin 7.haftasında...

Kayserispor'da Deniz Türüç sevinci
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Kayserispor’da sakatlığı devam eden ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Deniz Türüç, ligin 10.haftasıyla birlikte yeniden sahalara dönüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayerispor’da Deniz Türüç sevinci. Ligin 7.haftasında oynanan Beşiktaş maçı öncesi son taktik antrenmanından sakatlanan ve 3-4 hafta sahalarda uzak kalan Deniz Türüç çalışmalara bireysel olarak fizyoterapist eşliğinde başladı.

Cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan milli futbolcu ligin 10.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında yeniden formasına kavuşacak.

Deniz Türüç, “ Yaşadığımız şansız sakatlık sonrası 3-4 haftadır yoktum. Allah’a çok şükür sahalara dönüyorum. Yoğun bir tedavi programı ve bireysel antrenmanlar ile yeniden eski günlere döneceğim. Yaşadığım bu şansızlık sonra destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Son haftalarda aldığımız kötü sonuçları unutturacağız ve çıkışa geçeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu takımı nerelerden, nerelere getirdiğimizi herkes biliyor ve gördü. Uzun süredir oynayan bir oyuncu olarak Kayserispor’u layık olduğu yerlere getireceğiz. Biz çok iyi bir takımız. Kaliteli oyuncularımız var. Takımdaki arkadaşlık ise üst seviyede. Takım arkadaşlarım olsun, hocalarımız olsun hepsi kendisini ispatlamış isimler. Lig çok uzun bir maraton. Böylesi uzun bir sezonda inişli ve çıkışlarımız olabilir. Daha zor şartlar altında ligde tuttuğumuzu herkes biliyor. Onun için daha sezonun başlarındayız, en kısa zamanda bu takım daha iyi yerlerde olacak. Tarafımız sabırlı olup bizi sonuna kadar desteklesin” diye konuştu.
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