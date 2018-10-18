Kayserispor’da doğum günü sürprizi

Kayserispor’un 17 Ekim 1994 doğumlu olan Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, idman sonrasında kendisi için hazırlanan doğum günü mumu üfleyip, pasta kesti. Mensah’a ilk lokmasını teknik direktör Ertuğrul Sağlam verdi.

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