Kayserispor’da eksik çok

Kayserispor, milli maç nedeniyle lige verilen arayı çalışarak sürdürürken bir çok futbolsu uda antrenmana dahil olamadı. Spor Toto Süper Lig’in 9.haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Kadir Has...

Kayserispor, milli maç nedeniyle lige verilen arayı çalışarak sürdürürken bir çok futbolsu uda antrenmana dahil olamadı. Spor Toto Süper Lig’in 9.haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri’nde sürdüren Kayserispor’da 11 eksik var.

Milli takım kamplarına katılmak için ülkelerine giden Cristian Sapunaru, Bernard Mensah, Asamoah Gyan ve Artem Kravets, ameliyat olan Oğuzhan Berber, Sakıb Aytaç ve Hasan Hüseyin Acar, sakatlığı henüz geçmeyen Deniz Türüç ile Jean Armel Kana Biyik, hafif sakatlıkları bulunan Tiago Lopes ile Atila Turan idmana çıkmadı. Kayserispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde gerçekleştirdiği son idmanını alt yapı futbolcularından takviyeli bir kadro ile yaptı.

Artem’den kötü haber

Ukraynalı futbolcu Artem Kravets sakatlandı. 10 Ekim günü ülkesinin İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Artem’in durumu bugün netlik kazanacak. MR’ı çekilecek olan Artem Kravets, İtalya ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçının 76. dakikasında Roman Yaremchuk’un yerine giren girmiş ve 88’inci dakikada sakatlandı.