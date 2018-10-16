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16 Ekim 2018 Salı 15:08

Kayserispor’un rakibi Pazarspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 4.Eleme Turunda Kayserispor, Pazarspor ile eşleşti.TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine Kayserispor adına İstanbul temsilcisi Bahadır Kul...

Kayserispor'un rakibi Pazarspor
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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 4.Eleme Turunda Kayserispor, Pazarspor ile eşleşti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine Kayserispor adına İstanbul temsilcisi Bahadır Kul katıldı. Seri başı olarak katılan Kayserispor, TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Pazarspor ile karşılaşacak. Karşılaşma 30-31 Ekim ve 01 Kasım tarihlerinde Kayseri’de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu’nda mücadele edecek. Tarihinde Ziraat Türkiye Kupasını 1 kez müzesine götüren Kayserispor, bu sezonda kupaya büyük önem veriyor.
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