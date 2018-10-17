İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri’ye önceden Avrupalı turist geldiğini, bu profilin değişerek Uzak Doğu ve Orta Doğulu ile İranlı turistlerin bölgeye gelmeye başladığını söyleyerek, “Yeni turist profilinden payımıza düşeni almak içinde gayret sarf ediyoruz” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, “Kayseri’de turizmi canlandırmak, sadece İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gayretleri ile olacak bir şey değil. Bu manada herkese düşen sorumluluk olduğunun farkındayız. Kayseri’de kültür ve turizm adına tarih ve doğa noktasında çok ciddi bir potansiyel var” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da, “Kayseri, sanayi ve ticaret şehri diye dillendirilmiş ve hep böyle bilinmiş ama bundan sonra biz turizm şehri olarak bilinmesi için gayretlerimiz var. Bu gayreti sarf eden ve emek verenlerden biri de, gazetecilerimizdir. Kayseri’de bu yıl turist sayısı arttı. Bunun en bariz örneğini Soğanlı Ören Yeri’nde görüyoruz. 40 bin civarında yabancı turist burayı ziyaret etti. Bu sayı birkaç yıldır çok düşüş göstermişti. 5-6 bin civarına inmişti ama bu yıl eski ivmeyi kazanmaya başladı ve turist sayısında tekrar çıkış başladı. Kayseri’ye gelen turist profili değişti. Daha önce Avrupa’dan gelen turist sayısı çoktu. Şimdi Uzak Doğu’dan gelen turistlerin sayısı arttı. Avrupalı turistlere ilimizi bir yere kadar tanıtmıştık. O nedenle Kapadokya bölgesine gelenler bizi de ziyaret ediyordu. Yeni bir turist profili ortaya çıkınca tanıtım konusunda zaman alacak. Uzak Doğu ve Orta Doğulu ile İranlı turistler bölgeye gelmeye başladı. İnşallah bu yeni turist profilinden de payımıza düşeni almak içinde gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.