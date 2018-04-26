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26 Nisan 2018 Perşembe 15:32

KAYSO Başkanı Büyüksimitçi’den Vali Kamçı’ya Ziyaret

Vali Süleyman Kamçı, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde yeniden başkanlığa seçilen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.Ziyaretleri münasebetiyle misafirlerine teşekkür...

KAYSO Başkanı Büyüksimitçi'den Vali Kamçı'ya Ziyaret
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Vali Süleyman Kamçı, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde yeniden başkanlığa seçilen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Ziyaretleri münasebetiyle misafirlerine teşekkür eden Vali Kamçı, başkan seçilen Mehmet Büyüksimitçi ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Kabullerinden dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür eden Başkan Büyüksimitçi, yönetimde yer alan kurul üyelerini de takdim ederek, bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Kamçı, ziyaretin sonunda KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve yönetim kurulu üyeleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
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