KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi: 'Olmazsa olmazımız üretimdir'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Nisan ayı Meclis Toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, "Olmazsa olmazımız üretimdir" dedi.

KAYSO Toplantı Salonu’nda düzenlenen meclis toplantısında, genel kurulun ardından toplanan ilk meclis olması dolayısıyla yönetim kurulu ve meclis üyeleri tanıştı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Abidin Özkaya, "Yeni arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Zor bir dönemde seçimi yaptık. Gün geçmiyor ki içeride, dışarıda Türkiye ile ilgili olumsuz haberler çıkmasın. Alınan seçim kararının hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzde bir belirsizlik oluşturulacaktı. Önümüzdeki 1-1,5 aylık süreç de inşallah atlatılmış olacak. Bundan sonra kim kazanırsa saygı gösterilerek artık gündemimizin ekonomi olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bizler sanayiciyiz, daha çok istihdam, daha çok ihracat yapmamız gereken durum var. Biz bunlara odaklanmamız gerekiyor. İstihdam, çevre, üretim, finansal erişim ile ilgili sıkıntılarımızın olduğunu kimse inkar edemez. Ama ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemde ekonomiye odaklandığımız zaman sıkıntıların kısa süre içerisinde daha etkin çözüleceğine inanıyoruz. Diyoruz ki ‘Türkiye’ye güvenin, yatırım yapın" dedi.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüsimitçi de, "Mart ayının sonunda bildiğiniz gibi büyüme rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi sanayi sektörü öncülüğünde büyük bir başarıya imza attı. 2017 yılında yüzde 7.4 oranında büyüdü. Yıllık yüzde 7.4 büyüme ile G20 ekonomileri arasında da birinci sıradadır. Geçtiğimiz yıla bakarsanız, bazı not kuruluşları ve bazı bankalar menfi birçok haber yayınladı. Notumuzu kıstı ama bazen 5 kerede revize etmek zorunda kaldı. O yüzden biz kendi işimizse bakmak zorundayız. Bu tür algılara kapılırsak, karamsarlığa kapılırsak emin olun kendi işimizi yapamayız. Biz kendi işimizde ne yapacağız, nasıl işimizi geliştireceğiz, nasıl daha çok üretim yapacağız, bunları düşünmek zorundayız. Her zaman söylüyoruz, sanayisi olmayan bir ülke, ayakta kalamaz. Dolayısıyla sizlerin üretimle ilgili eğer şevkinizi kırılırsa, emin olun Türkiye’ye zarar vermiş oluruz. Belirli zorluklar olabilir ama bu zorlukları aşmak için de elimizden geleni yapacağız. Finansal erişimle ilgili zorluklar olabilir ama bunu aşmanın da yollar ı var. Hem hükümet bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor hem de TOBB kendi elinden gelen bir takım imkanları değerlendiriyor. Olmazsa olmazımız üretimdir. Türkiye’nin olmazsa olmazı üretimdir. Mutlak surette, bizlerin işlerimizi daha büyütme zorunluluğu var. Türkiye’nin buna ihtiyacı var" şeklinde konuştu.