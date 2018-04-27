KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 10:25

KAYSO’dan Ticaret Odası’nın yeni yönetimini ziyaret etti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.KTO Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette;...

KAYSO'dan Ticaret Odası'nın yeni yönetimini ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KTO Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanlık divanı üyeleri ile, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, yönetim kurulu ve meclis üyeleri yer aldı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO heyetine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Kayseri’de istenen tablonun birlik ve beraberlik olduğunu belirten Başkan Gülsoy, “İnşallah Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Adaylık sürecinde Birlikte Güçlüyüz dediklerini ifade eden Başkan Gülsoy, bununla gelecek nesillere örnek olmak istediklerini ve yapacakları her işte aynı hedefleri aynı projeleri konuşmaları gerektiğine vurgu yaptı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy ve yeni yönetimine hayırlı olsun dileğinde bulunmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Odaların başta üyeleri olmak üzere bulundukları şehirlere ve ülkeye faydalı olmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyüksimitci, “ben inanıyorum ki bu dönemde el birliği ile gönül birliği ile çok güzel çalışmalara imza atacağız. Burada Sayın Gülsoy Başkanımın önderliğinde bu işe istekli, memleket için kaygı duyan, bir şeyler yapma arzusunda olan bir ekip olduğunu görüyoruz. Bizde KAYSO olarak yenilendik. Hep birlikte omuz omuza vererek çok başarılı işlere imza atacağımız inancındayım. Bu dönemde buna hem şehrimizin hem ülkemizin ihtiyacı var. İnşallah Rabbim bizi muvaffak kılar” diye konuştu.

KAYSO heyetinin ziyaretinin sonunda, KTO hizmet binası önünde fotoğraf çektirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku